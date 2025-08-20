კალაძე: თბილისში ტრამვაი დაბრუნდება

35 წლის შემდეგ დედაქალაქში ტრამვაი დაბრუნდება — განაცხადა თბილისის მერმა კახა კალაძემ.
მისი თქმით, ევროპული სტანდარტების ტრამვაის ხაზი დიდი დიღმის დასახლებას მეტროსადგურ „დიდუბესთან“ დააკავშირებს.
„საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად განხორციელდება ტრამვაის პროექტი. დღეს ჩვენ ვაცხადებთ ტენდერს ტრამვაის ხაზის პროექტისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე. მანამდე გამოცხადებული გვქონდა ბაზრის კვლევაზე ტენდერი. გვაქვს სრულყოფილი ინფორმაცია, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რომელ მონაკვეთზე უნდა განხორციელდეს პროექტი. დიდი დიღმის მზარდი მოსახლეობის გათვალისწინებით, საჭიროა გადაადგილების ალტერნატიული საშუალებების შექმნა. ყველაზე ოპტიმალური არის ტრამვაი. ის, მისი გაბარიტებიდან გამომდინარე, მიწისზედა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეობებს შორის ყველაზე მეტად გამტარუნარიანია. ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტია და გრძელვადიან პერიოდში სხვა მიწისზედა საზოგადოებრივ ტრანსპორტის სახეობებს შორის გაცილებით ხარჯთეფექტურია“, — განაცხადა კალაძემ.
მისივე თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ დიდუბის მეტროსადგური არა მხოლოდ დედაქალაქის, არამედ საქალაქთაშორისო სამგზავრო ტრანსპორტისთვისაც საკვანძო სადგურია, დიდი დიღმიდან აღნიშნული კავშირის შექმნა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია.
ტრამვაის ხაზი, კალაძის ცნობით, 7,5-კილომეტრიანი იქნება და 11 გაჩერებას მოიცავს.
„ტრამვაი ინტეგრირდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არსებულ ქსელში. შეიქმნება ერთიანი, მოქნილი, კომფორტული და მდგრადი სატრანსპორტო ქსელი, რომელიც თითოეული მოქალაქის საჭიროებებს მოერგება“, – განაცხადა კახა კალაძემ.
თბილისში ტრამვაის აღდგენა წლებია, განიხილება, მათ შორის დიდ დიღომში მიწისზედა მეტროს ან ტრამვაის გაყვანის პერსპექტივაზე კალაძე და მერიის მაღალჩინოსნები 2019 წელს საუბრობდნენ.
დედაქალაქში ტრამვაი 123 წლის განმავლობაში, 2006 წლამდე დადიოდა.