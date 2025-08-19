ახალი ამბები

ტრამპი გამორიცხავს აშშ-ის ჯარის გაგზავნას უკრაინაში, მაგრამ არა — საჰაერო მხარდაჭერას
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დონალდ ტრამპი გამორიცხავს აშშ-ის ჯარების გაგზავნას უკრაინაში უსაფრთხოების გარანტიების ფარგლებში, თუ სამშვიდობო შეთანხმებას მიაღწევენ.

მისი თქმით, საფრანგეთი, გერმანია და დიდი ბრიტანეთი იმათ შორის არიან, რომელთაც „სურთ“ სამხედროების ადგილზე გაგზავნა.

„უკრაინაში კონფლიქტი მათთან უფრო ახლოსაა. ჩვენ ოკეანე გვყოფს. ამიტომ მათთვის ეს სხვა ტიპის საკითხია. როდესაც საქმე უსაფრთხოებას ეხება, ისინი მზად არიან, ხალხი ადგილზე გაგზავნონ“, — განაცხადა ტრამპმა „ფოქსნიუსთან“ სატელეფონო ინტერვიუში.

მისი თქმით, აშშ მზადაა, დაეხმაროს უსაფრთხოების ასპექტებში, მაგალითად, საჰაერო მხარდაჭერის გზით. ამავდროულად უარყო უკრაინის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ნატოში გაწევრიანების გზით.

ამასთან, დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ზოგიერთ ევროპელი ლიდერს რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების მიმართ ისეთივე გადაუდებელი აუცილებლობის გრძნობა არ აქვს, როგორც მას.

კერძოდ, მისი თქმით, თეთრ სახლში ერთ-ერთმა ევროპელმა ლიდერმა, რომელიც არ დაასახელა, რეკომენდაცია გაუწია შეხვედრის ხელახლა ჩატარებას „კიდევ ერთი ან ორი თვის შემდეგ“.

„ერთ-ერთმა ჯენტლმენმა, რომელიც შესანიშნავი ადამიანია, — იმედი მაქვს, შეურაცხყოფა არ მივაყენე — თქვა: „კარგი, კიდევ ერთ ან ორ თვეში შევხვდეთ და ვნახოთ. მე ვუთხარი: „ერთ ან ორ თვეში? ერთ ან ორ თვეში კიდევ 40 000 ადამიანი დაიღუპება“, — განაცხადა ტრამპმა.

ტრამპს ჰკითხეს, განიხილა თუ არა პოტენციური „მიწების გაცვლის“ შეთანხმებები, რაზეც უპასუხა, რომ პირველ რიგში, ადამიანების სიცოცხლე გადარჩება, ასევე, „ისინი ბევრ მიწას მიიღებენ“.

აშშ-ის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ გუშინ ვლადიმერ პუტინთან ტელეფონით ევროპელი ლიდერების თანდასწრებით არ უსაუბრია, რადგან ეს რუსეთის პრეზიდენტისადმი უპატივცემულობა იქნებოდა. ისაუბრა „სითბოზე“, რომელიც მასსა და პუტინს შორის არსებობს და თქვა, რომ ზელენსკი „მოქნილი“ უნდა იყოს რუსეთის ლიდერთან მოლაპარაკებებში.

მისი თქმით, ტერიტორიებთან დაკავშირებული საკითხები ზელენსკისა და პუტინის გადასაწყვეტია.

„ახლა ისინი დონბასზე საუბრობენ, მაგრამ, როგორც იცით, დონბასის 79% რუსეთის მიერ არის კონტროლირებადი. მათ ესმით, რას ნიშნავს ეს“, — განაცხადა ტრამპმა.

ტრამპმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ომი არ უნდა დაწყებულიყო.

„არ უნდა დაუპირისპირდე ერს, რომელიც 10-ჯერ დიდია“, – ირიბად თითქოს უკრაინა დაადანაშაულა ტრამპმა მაშინ, როცა უკრაინას რუსეთი დაესხა თავს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ირანი „მგრძნობიარეა“ გარე ძალების შესაძლო ყოფნის მიმართ სამხრეთ კავკასიაში – თეირანი

რუსეთი შეგნებულად დაესხა თავს SOCAR-ს ოდესაში – ზელენსკი

“SOCAR-ის ობიექტებზე თავდასხმისთვის რუსეთს პასუხი უნდა გაეცეს” – აზერბაიჯანელი დეპუტატი

„ზაფხულის ენერგია ჯილისთან ერთად“: ახალი თავგადასავლების სეზონი – Geely Center Tegeta-ს კამპანია

ზურა მენთეშაშვილი 4000 ლარით დააჯარიმეს, ვეფხია ბეროზაშვილის სხდომა კი გადაიდო 19.08.2025
ტრამპი გამორიცხავს აშშ-ის ჯარის გაგზავნას უკრაინაში, მაგრამ არა — საჰაერო მხარდაჭერას 19.08.2025
„ვოლვო ქარ საქართველოს“ მხარდაჭერით, თბილისმა საერთაშორისო რეგატას პირველად უმასპინძლა – ახალი ეტაპი აფროსნობის განვითარებაში 19.08.2025
აჭარის ტელევიზიის დირექტორი გადადგა 19.08.2025
ოკუპანტებმა გორის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს 19.08.2025
ფაშინიანის თქმით, მშვიდობა მოითხოვს, სომხეთმა ყარაბაღის და დევნილების თემა დახუროს 19.08.2025
ნიდერლანდები საქართველოს მთავრობას რეპრესიების საპასუხოდ შეზღუდვებს უწესებს 19.08.2025
თიბისი ახალი ვიდეო რგოლით გვახსენებს, რომ დიდი თავგადასავლის წინ, მნიშვნელოვანია ვინ დგას შენს გვერდით 19.08.2025
