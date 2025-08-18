ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ირანი „მგრძნობიარეა" გარე ძალების შესაძლო ყოფნის მიმართ სამხრეთ კავკასიაში – თეირანი

18 აგვისტო, 2025
ირანი „მგრძნობიარეა“ გარე ძალების შესაძლო ყოფნის მიმართ სამხრეთ კავკასიაში – თეირანი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ირანი „მგრძნობიარეა“ არარეგიონული ძალების შესაძლო ყოფნის მიმართ სამხრეთ კავკასიაში, – ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კვლავ გაამახვილა ყურადღება ვაშინგტონში მიღწეულ შეთანხმებაზე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის.

ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა, ემსაეილ ბაღაიმ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ სამხრეთ კავკასიაში სატრანსპორტო და ეკონომიკური კავშირების განბლოკვა, მათ შორის აზერბაიჯანის ძირითად ნაწილსა და მის ექსკლავ ნახიჩევანს შორის სომხეთის სამხრეთით დამაკავშირებელი გზის შექმნა უნდა განხორციელდეს ისე, რომ არ მოხდეს სომხეთის საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრების დარღვევა ან მისი სუვერენიტეტის შელახვა. ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით სიტუაციას და საჭიროების შემთხვევაში ჩვენს შეშფოთებას რეგიონულ ქვეყნებს გავუზიარებთ” , – იუწყება სააგენტო Mehr.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

