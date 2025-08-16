ახალი ამბები

ზელენსკი ტრამპს ორშაბათს შეხვდება

16 აგვისტო, 2025 •
ზელენსკი ტრამპს ორშაბათს შეხვდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აშშ-ის პრეზიდენტ ტრამპს ორშაბათს შეხვდება.

ამის შესახებ ზელენკიმ შაბათს განაცხადა, მას შემდეგ რაც ტრამპი ტელეფონით ესაუბრა ალასკაში გამართული სამიტის შემდეგ.

მედიის ცნობით, ვაშინგტონში დაბრუნებულ დონალდ ტრამპს ხანგრძლივი ვიდეო ზარი ჰქონდა ზელენსკისთან და ევროპელ ლიდერებთან. ვინ ესწრებოდნენ საუბარს:

  • უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი;
  • აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი;
  • დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტრამერი;
  • საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი;
  • იტალიის პრემიერ-მინისტრი მელონი;
  • გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი;
  • პოლონეთის პრეზიდენტი კაროლ ნავროცკი
  • ფინეთის ალექსანდერ სტუბი
  • ნატო-ს გენერალური მდივანი მარკ რუტე,
  • ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ვონ დერ ლაიენი

ალასკაში გამართული სამიტის შემდეგ  დონალდ ტრამპა განაცხადა, რომ მართალია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმებას ვერ მიაღწია, თუმცა “დიდი პროგრესია”.

ალასკაში ორ- სამ საათზე მეტხანს გაგრძელდა ტრამპისა და პუტინის შეხვდრა, რომლის შემდეგაც პრეზიდენტებმა განცხადებები გააკეთეს მედიასთან.  ორივეს განცხადება იყო ზოგადი, თუმცა ცხადი გახდა, რომ შეხვედრა კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა.

გაუქმდა შეხვედრის შემდეგ დაგეგმილი ლანჩი და ინტერვიუები. პრეზიდენტებმა არ უპასუხეს ჟურნალისტების კითხვებს და მხოლოდ თავიანთი განცხადებებით შემოიფარგლნენ.

ტრამპმა განაცხადა, რომ შეხვედრის შემდეგ რამდენიმე სატელეფონო ზარი უნდა განახორციელოს და მოუყვეს შეხვედრაზე, მათ შორის ნატოს, ასევე უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის და სხვა ოფიციალურ პირებს.

ვაშინგტონში დაბრუნებულმა დონალდ ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტს და ევროპელ ლიდერებს ვიდეო ზარით ესაუბრა. სწორედ ამ საუბრის შემდეგ განაცხადა ზელენსკიმ,  რომ ტრამპმა ორშაბათს ის აშშ-ში მიიწვია.

ტრამპი-პუტინის შეხვედრამდე აშშ-ის პრეზიდენტი აცხადებდა, რომ თუ შეხვედრა წარმატებული იქნებოდა, მას მოყვებოდა მეორე შეხვედრაც უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის მონაწილეობით, თუმცა როდესაც ალასკაში გამართული შეხვედრის შემდეგ ტრმპმა თქვა, რომ ის პუტინს სავარაუდოდ კიდევ შეხვდება, პუტინმა უპასუხა:  “შემდეგ ჯერზე მოსკოვში”.

 

მეტი:

შეთანხმება ვერ შედგა, თუმცა დიდი პროგრესია – ტრამპი 

მსოფლიო ტრამპი-პუტინის სამიტის მოლოდინში | რა უნდა ვიცოდეთ

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სამშვიდობო დეკლარაცია სასარგებლო იქნება როგორც რუსეთისთვის, ასევე – ირანისთვის” – ფაშინიანი

გარდაიცვალა რისმაგ გორდეზიანი

„თეგეტა ბლოგი“ – „თეგეტა ჰოლდინგის“ ახალი ციფრული პლატფორმა

აზერბაიჯანზე აშშ-ის ახალ ანგარიშში “პოლიტიკური პატიმრების” შესახებ თავი ამოღებულია

მზად ვართ ვიმუშაოთ სამმხრივ სამიტზე – ევროპელი ლიდერების განცხადება  16.08.2025
მზად ვართ ვიმუშაოთ სამმხრივ სამიტზე – ევროპელი ლიდერების განცხადება 
ზელენსკი ტრამპს ორშაბათს შეხვდება 16.08.2025
ზელენსკი ტრამპს ორშაბათს შეხვდება
შეთანხმება ვერ შედგა, თუმცა დიდი პროგრესია – ტრამპი  16.08.2025
შეთანხმება ვერ შედგა, თუმცა დიდი პროგრესია – ტრამპი 
დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა – განახლებადი 15.08.2025
დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა – განახლებადი
მსოფლიო ტრამპი-პუტინის სამიტის მოლოდინში | რა უნდა ვიცოდეთ 15.08.2025
მსოფლიო ტრამპი-პუტინის სამიტის მოლოდინში | რა უნდა ვიცოდეთ
ბიზნესდაჯილდოება 2025-ის გამარჯვებულის, წლის საუკეთესო ფრილანსერის, მანანა არაბულის თავისუფალი პორტრეტი 15.08.2025
ბიზნესდაჯილდოება 2025-ის გამარჯვებულის, წლის საუკეთესო ფრილანსერის, მანანა არაბულის თავისუფალი პორტრეტი
დავით ხომერიკს 4,5-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა 15.08.2025
დავით ხომერიკს 4,5-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა
ნებდებიან მხოლოდ ისინი, ვისთვისაც თავისუფლება არაფერს ნიშნავს — ხომერიკის დასკვნითი სიტყვა 15.08.2025
ნებდებიან მხოლოდ ისინი, ვისთვისაც თავისუფლება არაფერს ნიშნავს — ხომერიკის დასკვნითი სიტყვა