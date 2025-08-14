ახალი ამბები

ტრამპი ენერგიულად ცდილობს საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას — პუტინი

14 აგვისტო, 2025 •
ტრამპი ენერგიულად ცდილობს საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას — პუტინი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ალასკის სამიტის წინ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თავის სახელისუფლებო გუნდთან შეხვედრა გამართა.

პუტინმა თქვა, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია საკმაოდ ენერგიულ და გულწრფელ ძალისხმევას მიმართავს საბრძოლო მოქმედებების შესაჩერებლად, რათა მიაღწიოს შეთანხმებას, რომელიც კონფლიქტის ყველა მხარის ინტერესებს გაითვალისწინებს და შექმნის „გრძელვადიანი მშვიდობის პირობებს“ როგორც კონფლიქტის მხარეებს შორის, ასევე ევროპასა და მთელ მსოფლიოში.

პუტინმა არ გამორიცხა, რომ აშშ-თან კონტაქტების შემდეგი ეტაპი შეიძლება იყოს სტრატეგიული შეტევითი იარაღის კონტროლის სფეროში შეთანხმებების მიღწევა.

რუსეთისა და აშშ-ის პრეზიდენტების შეხვედრა ალასკაზე, ანკორიჯში ხვალ გაიმართება. ტრამპი და პუტინი უკრაინის კონფლიქტს განიხილავენ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    ზინოვკინა/გრიბულის საქმეში პროკურატურის მტკიცებულებების გამოკვლევა დასრულდა – 14 აგვისტოს დაიკითხებიან ბრალდებულები

    სინათლე არ უნდა ჩაქრეს – ვიდეო

    “შვებულების გამო” ფაშინიანი ევრაზიული კავშირის სხდომას ვერ დაესწრება – ერევანი

    სომხეთი და აზერბაიჯანი შეთანხმდნენ, რომ პირდაპირ დიალოგს გააგრძელებენ

    წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე დაკავებულებს 14.08.2025
    წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე დაკავებულებს
    სირცხვილია, ისჯებოდე ქვეყნის სიყვარულისთვის | თედო აბრამოვის დასკვნითი სიტყვა 14.08.2025
    სირცხვილია, ისჯებოდე ქვეყნის სიყვარულისთვის | თედო აბრამოვის დასკვნითი სიტყვა
    ტრამპი ენერგიულად ცდილობს საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას — პუტინი 14.08.2025
    ტრამპი ენერგიულად ცდილობს საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას — პუტინი
    „ჰკითხე ექსპერტს“ – კამპანია, რომელიც ლომბარდთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს ამსხვრევს 14.08.2025
    „ჰკითხე ექსპერტს“ – კამპანია, რომელიც ლომბარდთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს ამსხვრევს
    ერთად დავიცვათ ბუნების საკუთრება – საქართველოს ბანკისა და CFN-ის კამპანიაში Galt & Taggart-ი ჩაერთო 14.08.2025
    ერთად დავიცვათ ბუნების საკუთრება – საქართველოს ბანკისა და CFN-ის კამპანიაში Galt & Taggart-ი ჩაერთო
    სამშვიდობო დეკლარაცია სასარგებლო იქნება როგორც რუსეთისთვის, ასევე – ირანისთვის” – ფაშინიანი 14.08.2025
    სამშვიდობო დეკლარაცია სასარგებლო იქნება როგორც რუსეთისთვის, ასევე – ირანისთვის” – ფაშინიანი
    ზვიად რატიანი: ბიძინა ივანიშვილით დაწყებული, ეს არის სილა ყველასთვის 14.08.2025
    ზვიად რატიანი: ბიძინა ივანიშვილით დაწყებული, ეს არის სილა ყველასთვის
    გარდაიცვალა რისმაგ გორდეზიანი 14.08.2025
    გარდაიცვალა რისმაგ გორდეზიანი