ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აზერბაიჯანზე აშშ-ს ახალ ანგარიშში “პოლიტიკური პატიმრების” შესახებ თავი ამოღებულია

13 აგვისტო, 2025 •
აზერბაიჯანზე აშშ-ს ახალ ანგარიშში “პოლიტიკური პატიმრების” შესახებ თავი ამოღებულია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

იმის მიუხედავად, რომ აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ადამიანის უფლებების შესახებ 2024 წლის ანგარიშში აზერბაიჯანის შესახებ კვლავ მწვავედ არის შეფასებული ადამიანის უფლებების მდგომარეობა აზერბაიჯანში, ანგარიშში აღარ იძებნება ტერმინი “პილიტიკური პატიმარი”.

რაც შეეხება, წინა წლების, მაგალითად, 2022 და 2023 წლების აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშებშიც, ტერმინი “პოლიტიკური პატიმარი” ხშირადაა გამოყენებული. ამასთან, წინა წლების ანგარიშებში არსებობდა სპეციალური ქვეთავი სახელწოდებით “პოლიტიკური პატიმრები და დაკავებულები”.

2023 წლის ანგარიშიდან.

ამასთან, „აზერბაიჯანის პოლიტიკური პატიმრების თავისუფლების გაერთიანების“ ბოლო ანგარიშის მიხედვით, ამჟამად აზერბაიჯანში 375 პოლიტიკური პატიმარია.

აშშ-ის ანგარიში: აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებები სისტემურად უხეშად ირღვევა

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ეუთოს მინსკის ჯგუფის დაშლის პროექტი მის წევრ ქვეყნებს უკვე დაეგზავნათ – ბაქო

ნიკა კაციას თმის ნიმუშში ნარკოტიკის კვალი არ არის – სამხარაულის ექსპერტი 

მოამზადე ავტომობილი მოგზაურობისთვის „თეგეტა მოტორსთან“ ერთად

“ფაშინიანი და ალიევი ჩემი კარგი მეგობრები არიან” – ტრამპი

აზერბაიჯანზე აშშ-ს ახალ ანგარიშში “პოლიტიკური პატიმრების” შესახებ თავი ამოღებულია 13.08.2025
აზერბაიჯანზე აშშ-ს ახალ ანგარიშში “პოლიტიკური პატიმრების” შესახებ თავი ამოღებულია
აშშ-ის ანგარიში: აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებები სისტემურად უხეშად ირღვევა 13.08.2025
აშშ-ის ანგარიში: აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებები სისტემურად უხეშად ირღვევა
რუსეთმა ალეკო ელისაშვილს 6-წლიანი პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯა 13.08.2025
რუსეთმა ალეკო ელისაშვილს 6-წლიანი პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯა
„ნეიტრალური საქართველო“ EU-ში გაწევრიანების საწინააღმდეგოდ პლებისციტის ჩატარებას ითხოვს 13.08.2025
„ნეიტრალური საქართველო“ EU-ში გაწევრიანების საწინააღმდეგოდ პლებისციტის ჩატარებას ითხოვს
ზინოვკინა/გრიბულის საქმეში პროკურატურის მტკიცებულებების გამოკვლევა დასრულდა – 14 აგვისტოს დაიკითხებიან ბრალდებულები 13.08.2025
ზინოვკინა/გრიბულის საქმეში პროკურატურის მტკიცებულებების გამოკვლევა დასრულდა – 14 აგვისტოს დაიკითხებიან ბრალდებულები
სინათლე არ უნდა ჩაქრეს – ვიდეო 13.08.2025
სინათლე არ უნდა ჩაქრეს – ვიდეო
„ცინიკური“ — უკრაინა „ქართული ოცნების“ პროპაგანდისტულ კლიპს პასუხობს 13.08.2025
„ცინიკური“ — უკრაინა „ქართული ოცნების“ პროპაგანდისტულ კლიპს პასუხობს
“შვებულების გამო” ფაშინიანი ევრაზიული კავშირის სხდომას ვერ დაესწრება – ერევანი 13.08.2025
“შვებულების გამო” ფაშინიანი ევრაზიული კავშირის სხდომას ვერ დაესწრება – ერევანი