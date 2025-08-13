აზერბაიჯანზე აშშ-ს ახალ ანგარიშში “პოლიტიკური პატიმრების” შესახებ თავი ამოღებულია

იმის მიუხედავად, რომ აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ადამიანის უფლებების შესახებ 2024 წლის ანგარიშში აზერბაიჯანის შესახებ კვლავ მწვავედ არის შეფასებული ადამიანის უფლებების მდგომარეობა აზერბაიჯანში, ანგარიშში აღარ იძებნება ტერმინი “პილიტიკური პატიმარი”.
რაც შეეხება, წინა წლების, მაგალითად, 2022 და 2023 წლების აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშებშიც, ტერმინი “პოლიტიკური პატიმარი” ხშირადაა გამოყენებული. ამასთან, წინა წლების ანგარიშებში არსებობდა სპეციალური ქვეთავი სახელწოდებით “პოლიტიკური პატიმრები და დაკავებულები”.
2023 წლის ანგარიშიდან.
ამასთან, „აზერბაიჯანის პოლიტიკური პატიმრების თავისუფლების გაერთიანების“ ბოლო ანგარიშის მიხედვით, ამჟამად აზერბაიჯანში 375 პოლიტიკური პატიმარია.
აშშ-ის ანგარიში: აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებები სისტემურად უხეშად ირღვევა