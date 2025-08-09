რა წერია მშვიდობის დეკლარაციაში – ფაშინიანი ტექსტს აქვეყნებს

სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა გამოაქვეყნა ერთობლივი სამშვიდობო დეკლარაციის ტექსტი, რომელიც აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან და აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან ერთად, ვაშინგტონში, თეთრ სახლში გამართულ სამმხრივი შეხვედრის შეხვედრის შედეგებს ასახავს.
დეკლარაციის ტექსტში აღნიშნულია:
“ჩვენ და აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ვიყავით მოწმეები სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო და სახელმწიფოთაშორისო ურთიერთობების დამყარების შეთანხმების შეთანხმებულ ტექსტზე პარაფირებისთვის.
ჩვენ ხაზგასმით აღვნიშნეთ ხელმოწერისა და შეთანხმების საბოლოო რატიფიკაციისთვის აუცილებელი შემდგომი ნაბიჯების გადადგმის საჭიროება და მივაკუთვნეთ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჩვენს ქვეყნებს შორის მშვიდობის შენარჩუნებასა და განმტკიცებას.
ჩვენ ასევე ვიყავით მოწმეები ერთობლივი მიმართვის ხელმოწერისა ეუთოსადმი, რომელიც ითხოვს ეუთოს მინსკის პროცესისა და მასთან დაკავშირებული სტრუქტურების დახურვას. მოვუწოდებთ ეუთოს ყველა მონაწილე სახელმწიფოს, მიიღონ ეს გადაწყვეტილება.
დავადასტურეთ კომუნიკაციების გახსნის მნიშვნელობა ორ ქვეყანას შორის, როგორც შიდა, ისე ორმხრივი და საერთაშორისო გადაზიდვებისთვის, რაც ხელს შეუწყობს მშვიდობას, სტაბილურობას და კეთილდღეობას რეგიონსა და მის მეზობლებში, სახელმწიფოების სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და იურისდიქციის პატივისცემის საფუძველზე.
ამ ძალისხმევაში შედის დაუბრკოლებელი კავშირი აზერბაიჯანის ძირითადი ნაწილისა და ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის შორის სომხეთის ტერიტორიაზე გავლით, რაც ორმხრივ სარგებელს მოიტანს როგორც საერთაშორისო, ისე შიდა კომუნიკაციებისთვის სომხეთისთვის.
სომხეთი ითანამშრომლებს აშშ-სთან და ერთობლივად განსაზღვრულ მესამე მხარეებთან, რათა შეიმუშაოს პროექტის – „ტრამპის საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობის მარშრუტის“ (TRIPP) – ჩარჩო, სომხეთის ტერიტორიაზე.
ვადასტურებთ ჩვენს მზადყოფნას, კეთილსინდისიერად გავაგრძელოთ ძალისხმევა ამ მიზნის უმოკლეს ვადაში მისაღწევად.
ვაღიარებთ აუცილებლობას, შევადგინოთ გეგმა ნათელი მომავლისთვის, რომელიც არ იქნება დაკავშირებული წარსულ კონფლიქტებთან, გაეროს წესდებისა და 1991 წლის ალმა-ატას დეკლარაციის შესაბამისად.
შეიქმნა პირობები, რათა ჩვენს ხალხებს შეეძლოთ კეთილმეზობლური ურთიერთობების აშენება საერთაშორისო საზღვრების ურღვევობისა და ტერიტორიის ძალით მიტაცების დაუშვებლობის პრინციპებზე დაყრდნობით.
ეს რეალობა, რომელიც არ ექვემდებარება და არასოდეს უნდა დაექვემდებაროს გადახედვას, ხსნის გზას ჩვენი ხალხების მტრული ურთიერთობის დასრულებისკენ.
მტკიცედ უარვყოფთ და გამორიცხავთ ნებისმიერი სახის რევანშის მცდელობას – როგორც ამჟამად, ისე მომავალში.
გვჯერა, რომ ეს სამიტი მტკიცე საფუძველს ქმნის ურთიერთპატივისცემისთვის და რეგიონის მშვიდობის წინ წასაწევად.
ვუცხადებთ ღრმა მადლიერებას აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ამ მნიშვნელოვანი სამიტის მასპინძლობისთვის და სომხეთ-აზერბაიჯანის ორმხრივი ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის.