გვაქვს ვალდებულება, დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები, განურჩევლად იმისა, რა შეხედულება გვაქვს მათზე – კობახიძე ელისაშვილზე

8 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“ქართული ოცნების” პრემიერ-მინისტრს, ირაკლი კობახიძეს ჰკითხეს, ემუქრება თუ არა საფრთხე ალეკო ელისაშვილს მას შემდეგ, რაც რუსეთში პატიმრობა შეუფარდეს. კობახიძემ კონსტიტუცია დაიმოწმა იმის სათქმელად, რომ საქართველოს მოქალაქეების დაცვის ვალდებულება აქვს.

“ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციური ვალდებულება, დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები, ყველგან და ყოველთვის, განურჩევლად იმისა, თუ რა შეხედულება გვაქვს ჩვენი მოქალაქეების მიმართ […] ჩვენ ჩვენს მოქალაქეს დავიცავთ ყველგან და ყოველთვის. დანარჩენი არაფერი არ გვაინტერესებს”, – განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

5 აგვისტოს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთში ალეკო ელისაშვილს პატიმრობა შეუფარდეს და მასზე საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადეს. რუსეთის მიერ ანექსირებული “დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის” პროკურატურა ელისაშვილს ედავება რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 359-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, რაც შეიარაღებულ კონფლიქტში დაქირავებული მებრძოლის მონაწილეობას გულისხმობს. რუსეთი ირწმუნება, რომ ამ ქმედებებისთვის “დაქირავებულმა მიიღო მატერიალური ჯილდო”.

“გამოძიების თანახმად, 2022 წლის მარტში ელისაშვილი უკრაინაში პოლონეთთან სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გავლით შევიდა, სადაც კიევის ოლქის ტერიტორიული თავდაცვის 25-ე ბატალიონის შემადგენლობაში, დაქირავებული მეომრის რანგში, საქართველოს ეროვნულ ლეგიონში შევიდა.

მან სამხედრო წვრთნები გაიარა სასწავლო ბაზების ტერიტორიაზე, მიეწოდა პირადი ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა, ფორმები და სპეციალური აღჭურვილობა. ამის შემდეგ ელისაშვილი მონაწილეობდა უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციებში, მათ შორის კიევის ოლქის ქალაქ ირპინისთვის ბრძოლებში.

2022 წლის აპრილში მან უკრაინა დატოვა და საქართველოში დაბრუნდა“, – ნათქვამია რუსეთის პროკურატურის განცხადებაში.

რუსეთს ძებნა აქვს გამოცხადებული უკრაინის მხარეს მებრძოლ 100 ქართველზე, მათ შორის ალეკო ელისაშვილზე, კობა ხაბაზზე, ირაკლი ოქრუაშვილზე, მამუკა მამულაშვილსა და დავით ქაცარავაზე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

44 წლის კაცმა მეზობელი მოკლა, ადგილზე მისული პოლიციელები კი დაჭრა – შსს 08.08.2025
პოლონეთი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმებას განიხილავს 08.08.2025
მორჩით სასამართლოსა და მოსამართლეზე პოლიტიკურ ზეწოლას და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას – ჭიჭინაძე მდინარაძეს 08.08.2025
“საქართველოს ხელისუფლებამ აღიარა სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ აგრესიის ფაქტი” – ზახაროვა 08.08.2025
აფხაზეთში ძლიერმა წვიმამ და მეწყერმა სოფლები დატბორა 08.08.2025
ნინო გალუსტაშვილმა ლომიძესა და ზასოხაშვილს 4 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა 08.08.2025
რუბიო იმედოვნებს, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი “ისტორიულ” მშვიდობას დღეს გააფორმებენ 08.08.2025
“ოცნების” მინისტრი, რომელიც 2008 წელს დიპლომატი იყო, ომის დაწყებაში იმდროინდელ ხელისუფლებას ადანაშაულებს 08.08.2025
