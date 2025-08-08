გვაქვს ვალდებულება, დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები, განურჩევლად იმისა, რა შეხედულება გვაქვს მათზე – კობახიძე ელისაშვილზე

“ქართული ოცნების” პრემიერ-მინისტრს, ირაკლი კობახიძეს ჰკითხეს, ემუქრება თუ არა საფრთხე ალეკო ელისაშვილს მას შემდეგ, რაც რუსეთში პატიმრობა შეუფარდეს. კობახიძემ კონსტიტუცია დაიმოწმა იმის სათქმელად, რომ საქართველოს მოქალაქეების დაცვის ვალდებულება აქვს.
“ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციური ვალდებულება, დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები, ყველგან და ყოველთვის, განურჩევლად იმისა, თუ რა შეხედულება გვაქვს ჩვენი მოქალაქეების მიმართ […] ჩვენ ჩვენს მოქალაქეს დავიცავთ ყველგან და ყოველთვის. დანარჩენი არაფერი არ გვაინტერესებს”, – განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.
5 აგვისტოს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთში ალეკო ელისაშვილს პატიმრობა შეუფარდეს და მასზე საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადეს. რუსეთის მიერ ანექსირებული “დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის” პროკურატურა ელისაშვილს ედავება რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 359-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, რაც შეიარაღებულ კონფლიქტში დაქირავებული მებრძოლის მონაწილეობას გულისხმობს. რუსეთი ირწმუნება, რომ ამ ქმედებებისთვის “დაქირავებულმა მიიღო მატერიალური ჯილდო”.
“გამოძიების თანახმად, 2022 წლის მარტში ელისაშვილი უკრაინაში პოლონეთთან სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გავლით შევიდა, სადაც კიევის ოლქის ტერიტორიული თავდაცვის 25-ე ბატალიონის შემადგენლობაში, დაქირავებული მეომრის რანგში, საქართველოს ეროვნულ ლეგიონში შევიდა.
მან სამხედრო წვრთნები გაიარა სასწავლო ბაზების ტერიტორიაზე, მიეწოდა პირადი ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა, ფორმები და სპეციალური აღჭურვილობა. ამის შემდეგ ელისაშვილი მონაწილეობდა უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციებში, მათ შორის კიევის ოლქის ქალაქ ირპინისთვის ბრძოლებში.
2022 წლის აპრილში მან უკრაინა დატოვა და საქართველოში დაბრუნდა“, – ნათქვამია რუსეთის პროკურატურის განცხადებაში.
რუსეთს ძებნა აქვს გამოცხადებული უკრაინის მხარეს მებრძოლ 100 ქართველზე, მათ შორის ალეკო ელისაშვილზე, კობა ხაბაზზე, ირაკლი ოქრუაშვილზე, მამუკა მამულაშვილსა და დავით ქაცარავაზე.