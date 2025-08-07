ახალი ამბები

„ქართული ოცნება“ თბილისში სამთავრობო ქალაქის აშენებას გეგმავს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნება“ თბილისში სამთავრობო ქალაქის აშენებას გეგმავს.

4 აგვისტოს „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლითაც მუნიციპალური განვითარების ფონდს დაევალა, რომ უზრუნველყოს სამთავრობო ქალაქის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად მომსახურების შესყიდვა (მათ შორის, ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის მომზადება).

სამთავრობო ქალაქის აშენების იდეა „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებამ 2017 წელს გაახმიანა. მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებდა, რომ სამთავრობო ქალაქის აშენება ორთაჭალაში იგეგმებოდა, სადაც თავს მოიყრიდა პრაქტიკულად ყველა სამინისტრო, ერთეული გამონაკლისების გარდა.

ამ დროისთვის ორთაჭალაშია ფინანსთა, იუსტიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტრო და არაერთი საჯარო უწყება. ორთაჭალაში არის ასევე „ქართული ოცნების“ ახალი ცენტრალური ოფისი.

ვისთვის ან რისთვისაა საჭირო სამთავრობო ქალაქის მშენებლობა დედაქალაქში

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

როგორ დასრულდა ე.წ. სკინტლის საქმის დავა სააპელაციო სასამართლოში

ევროკავშირი გმობს მზია ამაღლობელის მიმართ გამოტანილ განაჩენს

„ვგმობთ მზია ამაღლობელის მიმართ პოლიტიზებულ განაჩენს“ – 24 დიპლომატიური წარმომადგენლობა

„ლელო – ძლიერი საქართველო“: პარტიის საბანკო ანგარიში დაგვიყადაღეს

