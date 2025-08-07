„ქართული ოცნება“ თბილისში სამთავრობო ქალაქის აშენებას გეგმავს.
4 აგვისტოს „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლითაც მუნიციპალური განვითარების ფონდს დაევალა, რომ უზრუნველყოს სამთავრობო ქალაქის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად მომსახურების შესყიდვა (მათ შორის, ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის მომზადება).
სამთავრობო ქალაქის აშენების იდეა „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებამ 2017 წელს გაახმიანა. მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებდა, რომ სამთავრობო ქალაქის აშენება ორთაჭალაში იგეგმებოდა, სადაც თავს მოიყრიდა პრაქტიკულად ყველა სამინისტრო, ერთეული გამონაკლისების გარდა.
ამ დროისთვის ორთაჭალაშია ფინანსთა, იუსტიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტრო და არაერთი საჯარო უწყება. ორთაჭალაში არის ასევე „ქართული ოცნების“ ახალი ცენტრალური ოფისი.
ვისთვის ან რისთვისაა საჭირო სამთავრობო ქალაქის მშენებლობა დედაქალაქში