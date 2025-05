“საშინელი და უსამართლოა” , – სენატორი შაჰინი ჯაფარიძის დაკავებაზე

ამერიკელი დემოკრატი სენატორი ჯინ შაჰინი “გირჩი – მეტი თავისუფლების” ლიდერის, ზურა ჯაფარიძის დაკავებას სოციალურ ქსელ X-ზე ეხმაურება და ამ ფაქტს საშინელსა და უსამართლოს უწოდებს.

როგორც შაჰინი პოსტში აღნიშნავს, ჯაფარიძის დაკავება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ კონგრესი ქართველი ხალხის გვერდით უნდა დადგეს.

„ქართველი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის, ზურა ჯაფარიძის დაკავება საშინელი და უსამართლოა. ამგვარი ქმედებები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ კონგრესმა ქართველ ხალხს მხარი უნდა დაუჭიროს, „ქართული ოცნების“ მთავრობის მიერ დემოკრატიული ინსტიტუტების შევიწროების წინააღმდეგ“, – წერს ჯინ შაჰინი.

“The detention of Georgian opposition politician, @Zuraja is appalling and unjust. Actions like this prove, yet again, that Congress should stand with the Georgian people in the face of the Georgian Dream government’s crackdown on democratic institutions.” –@SenatorShaheen https://t.co/YpLq1FlUwb

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) May 23, 2025