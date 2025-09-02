ახალი ამბები

წულუკიანის კომისიის დასკვნაში, ტექნიკური და აგრარული უნივერსიტეტების საკითხიც მოხვდა

2 სექტემბერი, 2025 •
წულუკიანის კომისიის დასკვნაში, ტექნიკური და აგრარული უნივერსიტეტების საკითხიც მოხვდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 2 სექტემბერს, „ქართული ოცნების“ პარლამენტში შექმნილი საგამოძიებო კომისიის დასკვნა განიხილეს.

დასკვნა კომისიის თავმჯდომარემ, თეა წულუკიანმა წარადგინა.

თეა წულუკიანის განცხადებით, საგამოძიებო კომისიამ დაადგინა, რომ 2004-2012 წლებში, „ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ ქვეყანაში დამკვიდრებული „არაჯანსაღი მართვის მოდელი კორუმპირებული იყო“.

წულუკიანის თქმით, „ნაციონალური მოძრაობის“ მთელი მმართველობის განმავლობაში, ადგილი ჰქონდა კანონგარეშე პროცესებს, რომელთა მიზანსაც ბიზნესისა და სხვა კერძო მესაკუთრეების რეკეტი და ტერორი წარმოადგენდა.

მისი თქმით, „ნაციონალურ მოძრაობას“ ბიზნესისა და სხვა კერძო მესაკუთრეების რეკეტის სხვადასხვა სქემა ჰქონდა შემუშავებული.

„სქემებში მონაწილეობდა არაერთი სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელი, რომელიც, საჭიროების შემთხვევაში, დავალებას ამ სტრუქტურის ხელმძღვანელის გვერდის ავლითაც იღებდა და ასრულებდა. სამართალდამცავი და სხვა შესაბამისი სტრუქტურები სამართავად დანაწილებული ჰქონდა „ნაციონალური მოძრაობის“ რამდენიმე წარმომადგენელს, რომლებიც, ერთმანეთთან კოორდინირებული მუშაობისა და ერთმანეთის ხელშეწყობის შედეგად, სახელმწიფო რესურსის გამოყენებითა და ძალისმიერი მეთოდებით, მათ შორის, უკანონო დაკავების, სისხლის სამართლის საქმის უსაფუძვლოდ აღძვრით და სხვ., ბიზნესის წარმომადგენლებსა და სხვა კერძო მესაკუთრეებს აიძულებდნენ, უძრავი ან მოძრავი ქონება დაეთმოთ.

ამასთან, გადაწყვეტილებების მიღებისა და მათი აღსრულებისას, მნიშვნელობა არ ჰქონდა, მოცემული საკითხი განმახორციელებელი პირის უფლებამოსილების სფეროს განეკუთვნებოდა თუ არა.

დადასტურდა, რომ არსებობდა დასატერორებელ ბიზნესმენთა ე.წ. შავი სია და ბიზნესის რეკეტი პირადი ან პოლიტიკური შურისძიებისთვისაც გამოიყენებოდა.

ბიზნესისა და სხვა კერძო პირებისთვის ძალისმიერი ან სხვა უკანონო მეთოდებით წართმეული ქონება ან სახელმწიფოს საკუთრებაში მიიქცეოდა ან გამოიყენებოდა პარტიული მიზნებისათვის ან კიდევ ხმარდებოდა მიხეილ სააკაშვილისა და სხვა ლიდერების ოჯახების ან მათთან დაკავშირებული პირების კომერციულ მიზნებსა და პირად კეთილდღეობას“, – განაცხადა თეა წულუკიანმა.

ამ კონტექსტში წულუკიანმა ისაუბრა ტექნიკური და აგრარული უნივერსიტეტების ქონებებზე. მისი თქმით, ტექნიკური უნივერსიტეტის სახელმწიფო ქონება სააკაშვილის და მისი გარემოცვის წყალობით, გიული ალასანიამ ხელში ჩაიგდო.

„ასევე, შევისწავლეთ აგრარული უნივერსიტეტის საქმე, სადაც გამოიკვეთა, რომ „ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი“ ლიდერი, კაცი, რომელიც ყველაფერს ყიდდა სინდისის გარდა, ბატონი ბენდუქიძე, აღმოჩნდა აურაცხელი, დიდი ქონების პატრონი, რომელიც თავის დროზე, სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტს ეკუთვნოდა…

საგამოძიებო კომისიამ შეისწავლა არაერთი საქმე, და გამოიკვეთა რომ აუქციონზე გამოიტანდნენ დიდძალ სახელმწიფო ქონებას, საკუთარი ოჯახების მიერ ხელში ჩაგდების მიზნით, როდესაც ოჯახის წევრი იყო აუქციონში მონაწილე ერთადერთი კონკურენტი საკუთარ თავთან, შემდეგ რა თქმა უნდა, გამარჯვებული პირი ვალდებული იყო გადაეხადა ის თანხა, რომელიც აუქციონის შედეგად ეკისრებოდა. გიული ალასანიას შემთხვევაშიც ასე მოხდა. აღმოჩნდა რომ, მათ შორის გიული ალასანიასთვის ტექნიკური უნივერსიტეტის ქონების შესყიდვის და სხვა ქონებების ხელში ჩაგდების დროს შესაბამისი ძალოვანი სტრუქტურები ატერორებდნენ ბიზნესმენებს, რომ ქალბატონისთვის თანხები დაეფარათ…

ნათლად გამოიკვეთა, რომ „ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ ხელშეწყობილ ბიზნესის რეკეტის სქემაში კერძო ბანკი „თიბისი“, მისი ხელმძღვანელები , მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე და ბანკის ზოგიერთი სხვა თანამშრომლები მონაწილეობდნენ. ის, რომ ეს იყო ცალკე სქემა, ესეც იყო ახსნილი ჩვენს დასკვნაში“- განაცხადა წულუკიანმა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ხანგრძლივი ვიზაა ევროპაში ხანგრძლივი მუშაობისთვის – გახარია ბინადრობის უფლებაზე

საქართველოში საფრანგეთის ახალი ელჩი ოლივიე კურტო იქნება

ალიევის ცოლმა ფაშინიანის ცოლთან ერთად გადაღებული ფოტოები გამოაქვეყნა

სომხეთ-აზერბაიჯანისთვის შექმნილი “მინსკის პროცესი” ოფიციალურად დაიხურა

“თითქმის 20 წელია პასპორტს არ მაძლევენ” – აზერბაიჯანის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი 02.09.2025
“თითქმის 20 წელია პასპორტს არ მაძლევენ” – აზერბაიჯანის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი
პოლიციამ რუსთაველზე 20 აქტივისტი დააკავა | სია 02.09.2025
პოლიციამ რუსთაველზე 20 აქტივისტი დააკავა | სია
წულუკიანის კომისიის დასკვნაში, ტექნიკური და აგრარული უნივერსიტეტების საკითხიც მოხვდა 02.09.2025
წულუკიანის კომისიის დასკვნაში, ტექნიკური და აგრარული უნივერსიტეტების საკითხიც მოხვდა
აზერბაიჯანში საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლობა მუშაობას აჩერებს 02.09.2025
აზერბაიჯანში საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლობა მუშაობას აჩერებს
2008-ში ჯარი სამხედრო საქმისგან შორს მყოფი პოლიტიკოსების მართულ ომში აღმოჩნდა – წულუკიანი 02.09.2025
2008-ში ჯარი სამხედრო საქმისგან შორს მყოფი პოლიტიკოსების მართულ ომში აღმოჩნდა – წულუკიანი
ირაკლი კუპრაძე სინდისის პატიმრების განაჩენზე 02.09.2025
ირაკლი კუპრაძე სინდისის პატიმრების განაჩენზე
Porsche-ს ქართველი ენთუზიასტებისთვის დახურული Nürburgring Nordschleife 02.09.2025
Porsche-ს ქართველი ენთუზიასტებისთვის დახურული Nürburgring Nordschleife
„ოცნების“ პარლამენტმა გახარიას პარტიის 12 წევრის უფლებამოსილება ცნო 02.09.2025
„ოცნების“ პარლამენტმა გახარიას პარტიის 12 წევრის უფლებამოსილება ცნო