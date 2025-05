უკრაინის პოზიცია თანმიმდევრულია, დავიწყოთ ცეცხლის შეწყვეტით – სიბიჰა მოლაპარაკების შესახებ პუტინის შეთავაზებაზე

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ანდრი ჰიბიჰა ეხმაურება რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის შეთავაზებას პირდაპირი მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ. სიბიჰას თქმით, მოლაპარაკებების დაწყებამდე რუსეთი უნდა დათანხმდეს მათი და ევროპელი ლიდერების ერთობლივ შეთავაზებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ.

Ukraine’s position is consistent. President @ZelenskyyUa states it clearly. Russia’s declared readiness to ending the war is a positive sign. Let’s take concrete steps towards it. Starting with a full 30+ day ceasefire on May 12, which we expect Russia to confirm, and talks. https://t.co/3CzCMx3cZ9

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2025