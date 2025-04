რაუფოღლუ: MEGOBARI აქტს, წარმომადგენელთა პალატაში საბოლოო კენჭისყრაზე განიხილავენ

მომავალ კვირას, MEGOBARI აქტს, აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატაში საბოლოო კენჭისყრაზე განიხილავენ. ამის შესახებ ვაშინგტონში მომუშავე კორესპონდენტი, ალექს რაუფოღლუ X-ზე წერს.

“შესანიშნავი ამბავი!!! MEGOBARI აქტი, რომელიც წლის დასაწყისში წარადგინეს კონგრესმენმა ჯო უილსონმა და

კონგრესმენმა სტივ კოენმა წარადგინეს, ახლა წარმომადგენელთა პალატაში გადადის, რათა მომავალ კვირას საბოლოო კენჭისყრაზე განიხილონ.

კანონმდებლობა ითვალისწინებს სანქციების დაწესებას იმ პირების მიმართ, რომლებიც ძირს უთხრიან საქართველოს დემოკრატიას”, – წერს რაუფოღლუ.

GREAT NEWS!!! The MEGOBARI ACT, introduced by @RepJoeWilson and @RepCohen early this year, is now making its way to the House floor to be considered for final House vote next week

The legislation calls for sanctions against those undermining Georgia’s democracy pic.twitter.com/xSlWNkUCp9

— Alex Raufoglu (@ralakbar) April 30, 2025