დემოკრატიულ ქვეყნებში არ ვაპატიმრებთ და არ შეურაცხვყოფთ პოლიტიკურ ოპონენტებს – ევროპარლამენტარი ხოშტარიაზე

ავსტრიელი ევროპარლამენტარი ჰელმუტ ბრანდშტატერი ეხმაურება ელენე ხოშტარიას დაკავებისა და მასზე სავარაუდო ძალადობის ფაქტს. ის წერს, რომ დემოკრატიულ ქვეყნებში პოლიტიკურ ოპონენტებს ასე არ ექცევიან. ევროპარლამენტარისთვის ეს ფაქტი “ქართული ოცნების” ავტორატარიზმისკენ სვლის კიდევ ერთი დადასტურებაა.

“ღრმად შემაშფოთებელი სიახლეებია საქართელოდან, ევროკავშრის წევრობის კანდიდატი ქვეყნიდან. დემოკრატიულ ქვეყნებში ჩენ არ ვაპატუმრებთ და შეურაცხვყოფთ ჩვენს პოლიტიკურ ოპონენტებს. “ქართული ოცნების” რეჟიმი არის კოშმარი ქართველებისთვის და აგრძელებს ავტორიტარიზმის გზას”, – წერს ევროპარლამენტარი სოციალურე ქსელში.

Deeply disturbing News from Georgia, a candidate for EU membership. In democracies we don’t lock up and abuse our political opponents. The Georgian Dream Regime is a nightmare for Georgians and continuing down the path to authoritarianism

— Helmut Brandstätter MdEP (@HBrandstaetter) March 29, 2025