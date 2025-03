რუბიო: USAID-ის პროგრამების 83%-ს ვაუქმებთ

შეერთებულმა შტატებმა დაასრულა USAID-ის პროგრამების მიმოხილვა და მათგან 83%-ს აუქმებს.

ამის შესახებ სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ X-ზე დაწერა.

„6-კვირიანი მიმოხილვის შემდეგ, ჩვენ ოფიციალურად ვაუქმებთ USAID-ის პროგრამების 83%-ს. 5 200 კონტრაქტით, რომლებიც ახლა გაუქმებულია, დაიხარჯა ათობით მილიარდი დოლარი ისე, რომ არ შეესაბამებოდა (და ზოგიერთ შემთხვევაში ზიანს აყენებდა) შეერთებული შტატების ძირითად ეროვნულ ინტერესებს“, — განაცხადა რუბიომ.

მისივე თქმით, კონგრესთან კონსულტაციებით იგეგმება დარჩენილი, დაახლოებით 1 000 პროგრამის უფრო ეფექტურად მართვა სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ.

