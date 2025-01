მზია ამაღლობელი სასწრაფოდ უნდა გათავისუფლდეს – ბუნდესტაგის წევრი თომას ჰაკერი

გერმანიის ბუნდესტაგის წევრი თომას ჰაკერი ეხმაურება „ნეტგაზეთისა“ და „ბათუმელების“ თანადამფუძნებლის და დირექტორის, მზია ამაღლობელის პატიმრობას.

როგორც ბუნდესტაგის წევრი აცხადებს, მზია ამაღლობელი სასწრაფოდ უნდა გათავისუფლდეს

„მზია ამაღლობელი დააკავეს და აიძულეს გაჩუმებულიყო. მისი დაკავება და პატიმრობაში არაადამიანური მოპყრობა არღვევს ფუნქციონალური დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ძირითად სტანდარტებს.

ის სასწრაფოდ უნდა გათავისუფლდეს!“, – წერს X-ზე თომას ჰაკერი

Mzia Amaglobeli was detained and forced to silence. Her detention and inhumane treatment in custody violate basic standards of a functional democracy and human rights. She must be released immediately! (TH) #Georgia https://t.co/s8AXX08ZLt

— Thomas Hacker (@hacker_fdp) January 27, 2025