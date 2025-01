ზურაბიშვილი, ბოკერია, ჩერგოლეიშვილი – ვინ ესწრება საქართველოდან ტრამპის წინასაინაუგურაციო წვეულებას

დონალდ ტრამპის ინაუგურაციამდე ვაშინგტონში რესპუბლიკელების ყრილობა გაიმართა. წვეულებას საქართველოდან ესწრებიან სალომე ზურაბიშვილი და “ფედერალისტების” ლიდერები – გიგა ბოკერია და თამარა ჩერგოლეიშვილი.

მათი ინფორმაციით, ისინი მიიწვია მასპინძელმა, დონალდ ტრამპის შვილმა, დონალდ ტრამპ უმცროსმა.

ზურაბიშვილის მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ფოტოების მიხედვით, ის შეხვდა ტრამპის მომავალი ადმინისტრაციის ლიდერებს. მათ შორის, მარკო რუბიოს, რომელიც სახელმწიფო მდივანი იქნება და პიტ ჰეგსეტს, რომელიც თავდაცვის მდივნის პოსტს ჩაიბარებს.

თამარა ჩერგოლეიშვილის თქმით, ის აპირებს აშშ-ს პრეზიდენტის მომავალი ადმინისტრაციისა და ზოგადად, რესპუბლიკური პარტიის წევრებს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილებაზე ესაუბროს.

სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა რესპუბლიკელმა კონგრესმენი, ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარემ, ჯო უილსონმა. სწორედ უილსონის მიწვევით დაესწრება ზურაბიშვილი დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას.

“მოხარული ვარ, ორი დიდი პატრიოტის, პრეზიდენტ ზურაბიშვილისა და აშშ-ს სახელმწიფო მდივნის, მარკო რუბიოს შეხვედრით, რათა დავიცვათ აშშ-საქართველოს მტკიცე ურთიერთობა და დავამარცხოთ ივანიშვილის ტირანული რეჟიმი”, – წერს უილსონი.

I am grateful to bring together two great patriots President @Zourabichvili_S & Secretary of State @marcorubio to safeguard the strong US-Georgia relationship and defeat the tyrannical Ivanishvili regime pic.twitter.com/WO0I6ETqZs

— Joe Wilson (@RepJoeWilson) January 18, 2025