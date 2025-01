შეუფერებელ დროს ვიზიტი ვერ დაეხმარება კრიზისის განმუხტვას – ზურაბიშვილი კაუმას

სალომე ზურაბიშვილი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის, პია კაუმას საქართველოში ვიზიტის დროს შეუფერებლად მიიჩნევს.

მისი თქმით, ეს ქვეყანაში არსებულ კრიზისს ვერ განმუხტავს. პირიქით, აღშფოთებას გამოიწვევს იმ ადამიანებში, რომლებიც უწყვეტი აქციებით აპროტესტებენ 26 ოქტომბრის არჩევნების გაყალბებას და ქვეყნის რუსეთისკენ სვლას.

“ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის, პია კაუმას დაგეგმილი ვიზიტი საქართველოში იწვევს იმ ადამიანების აღშფოთებას, რომლებიც 40 დღეა თბილისის ქუჩებში დგანან გაყალბებული არჩევნებისა და რუსეთისკენ სვლის გასაპროტესტებლად. ასეთ შეუფერებელ დროს ვიზიტი არ დაეხმარება კრიზისის განმუხტვას, ეს მხოლოდ არჩევნებს შეუძლია”, – წერს მე-5 პრეზიდენტი სოციალურ ქსელ X-ზე.

The planned visit to Georgia of @oscepa President @piakauma outrages the people standing on the Tbilisi streets for 40 nights, protesting rigged elections, and turn to Russia . Such an ill timed visit will not help to solve the crisis, only elections can!

