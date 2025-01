OSCE PA-ს პრეზიდენტი საქართველოში ვიზიტს გეგმავს, რაც კატასტროფული და ცუდ დროს შერჩეული ნაბიჯია – კოლსი

ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის (OSCE PA) პრეზიდენტის საქართველოში დაგეგმილ ვიზიტს ლატვიელი ევროპარლამენტარი რიჰარდს კოლსი „კატასტროფულ და ცუდ დროს შერჩეულ ნაბიჯს” უწოდებს. ამის შესახებ მან X-ზე დაწერა.

მისი თქმით, ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პია კაუმა 8-10 იანვარს, საქართველოში ვიზიტს გეგმავს.

„მიუხედავად იმისა, რომ ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი აღარ ვარ, გავიგე, რომ ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პია კაუმა 8-10 იანვარს საქართველოში ვიზიტს გეგმავს. ეს კატასტროფული და ცუდ დროს შერჩეული გადაწყვეტილებაა“, – ამბობს კოლსი.

Although I’m no longer part of @oscepa, it has come to my attention that OSCE PA President @PiaKauma is planning a delegation visit to Georgia on January 8-10—a disastrous and ill-timed move.

This visit coincides with Ivanishvili’s regime consolidating power through… pic.twitter.com/cnG92KvHTJ

— Rihards Kols (@RihardsKols) January 4, 2025