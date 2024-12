ბრიტანელმა მინისტრმა ბოჭორიშვილი „ოცნების“ წარმომადგენლად მოიხსენია

დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრი ევროპის საკითხებში, სტივენ დაუთი მაკა ბოჭორიშვილს არა საგარეო საქმეთა მინისტრად, არამედ „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლად მოიხსენიებს.

სტივენ დაუთის და მაკა ბოჭორიშვილს შორის სატელეფონო საუბარი დღეს, 16 დეკემბერს შედგა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა როგორც ორი ქვეყნის მინისტრებს შორის შემდგარ სატელეფონო საუბარზე.

თუმცა თავად ბრიტანელმა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილი არა საგარეო საქმეთა მინისტრად, არამედ „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლად მოიხსენია საუბრის შემდეგ პლატფორმა X-ზე გავრცელებულ განცხადებაში.

როგორც სტივენ დაუთი აცხადებს, დიდი ბრიტანეთი განიხილავს ყველა შესაძლებლობას, რათა დადგეს იმ პირების ანგარიშვალდებულების საკითხი, რომლებიც საქართველოში ძალადობასა და უკანონო და თვითნებური დაკავებებზე არიან პასუხისმგებელი.

„ქართული ოცნების წარმომადგენელთან, მაკა ბოჭორიშვილთან საუბრისას დღეს კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვი, რომ მიუღებელია პოლიციის მხრიდან ძალადობა და უკანონო და თვითნებური დაკავებები.

დიდი ბრიტანეთი განიხილავს ყველა შესაძლებლობას, რათა დადგეს პასუხისმგებელი პირების ანგარიშვალდებულების საკითხი.”

Today I reiterated in the clearest terms to Georgian Dream representative @MakaB__ that police violence and arbitrary arrests in #Georgia are unacceptable.

The UK will consider all options to ensure those responsible are held accountable.

— Stephen Doughty MP (@SDoughtyMP) December 16, 2024