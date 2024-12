ლიეტუვამ კობახიძის ჩათვლით 17 პირი დაასანქცირა

ლიეტუვამ საქართველოში „ოცნების“ 17 პოლიტიკოსი დაასანქცირა, მათგან ერთ-ერთი კი ირაკლი კობახიძეა. ამის შესახებ X-ზე ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი კესტუტის ბუდრისი წერს.

„ლიეტუვა ქართველი ხალხისა და მათი ევროპული ოცნების გვერდით დგას. ესტონეთთან კოორდინირებით, ჩვენ განვავრცეთ სანქცირებული ქართველი პოლიტიკოსების სია და მას კიდევ 17 პირი დავუმატეთ, მათ შორის, პრემიერმინისტრი ირაკლი კობახიძე.

ჩვენ არ შევეგუებით ძალადობასა და რეპრესიებს მშვიდობიანი დემონსტრანტების, ჟურნალისტებისა და ოპოზიციის მიმართ. დროა, ევროკავშირი ერთობლივად მოქმედების საფეხურზე გადავიდეს!“, — წერს ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი.

#Lithuania stands with the people of #Georgia& their European dream.

In coordination with Estonia, we have expanded the list of sanctioned Georgian politicians by adding 17 more individuals, including Prime Minister Irakli Kobakhidze.

We will not tolerate the violence&…

— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) December 15, 2024