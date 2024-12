ესტონეთმა ირაკლი კობახიძე და კიდევ 13 პირი დაასანქცირა

ესტონეთმა დაასანქცირა “ქართული ოცნების” 14 მაღალჩინოსანი. მათ შორის, პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი კობახიძე. ამის შესახებ განცხადება გაავრცელა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა, მარგუს ცაჰკნამ.

“ესტონეთმა დაასანცირა საქართველოს ხელისუფლების 14 მაღალჩინოსანი, მათ შორის, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. ხელისუფლების მიერ დემონსტრანტებზე, ჟურნალისტებზე და ოპოზიციის ლიდერებზე ძალადობა არის კრიმინალი და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებებს. მოვუწოდებ ევროკავშირის ქვეყნებს რეაგირებისა და მოქმედებისკენ”, – დაწერა ჰაცკნამ.

Estonia sanctioned another 14 #Georgian authorities, including Prime Minister Kobakhidze.

The violence perpetrated by the 🇬🇪 authorities against protesters, journalists & opposition leaders is criminal & against human rights.

I call on all EU countries to react & to take actions

— Margus Tsahkna (@Tsahkna) December 15, 2024