EU-ის სანქციებში რუსეთის წინააღმდეგ, ერთი ქართველიც მოხვდა – იოზვიაკი

რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორის, რიკარდ იოზვიაკის ინფორმაციით, ევროკავშირი რუსეთისგან მომდინარე ჰიბრიდული საფრთხეების სანქციის ფარგლებში 18 პირსა და 3 კომპანიას დაასანქცირებს.

მათი სახელები ორშაბათს გახდება ცნობილი. ქართული საზოგადოებისთვის კი საინტერესო აქედან ის არის, რომ ზემოხსენებული 18 პირიდან, იოზვიაკის ინფორმაციით, ერთი ქართველია.

The 🇪🇺 will finally add names to this new 🇷🇺 hybrid threat sanctions regime on Monday. 18 people (including one from 🇲🇩 and one from 🇬🇪 ) + 3 entities https://t.co/kJzeSQlMmq

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 13, 2024