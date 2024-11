რა თქვეს EU-ის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საქართველოზე

ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები აკვირდებიან საქართველოში მოვლენების განვითარებას და ელოდებიან ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (ODIHR) საბოლოო შეფასებას 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ.

საქართველოში არსებული სიტუაცია ერთ-ერთი საკითხია, რომელსაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები დღევანდელ სხდომაზე განიხილავენ.

„ევროკავშირი მზადაა მხარი დაუჭიროს ქართველ ხალხს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. თუმცა, ის სერიოზულად შეშფოთებულია საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული ქმედებებით, რომლებიც ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ღირებულებებსა და პრინციპებს“, — აცხადებს ევროკავშირის საბჭო.

#Georgia is on the agenda of the Foreign Affairs Council.

The EU stands ready to support the Georgian people on their path towards the EU. However, it is seriously concerned about the course of action Georgia’s government has taken, which runs counter to EU values & principles.

— EU Council (@EUCouncil) November 18, 2024