ორწლიანი პაუზის შემდეგ შოლცი პუტინს ესაუბრა

თითქმის ორწლიანი პაუზის შემდეგ, გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი 15 ნოემბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ტელეფონით ესაუბრა.

ინფორმაციას ამის შესახებ Süddeutsche Zeitung ავრცელებს. გერმანული გამოცემის ცნობით, საუბარი ხანგრძლივი მომზადების შემდეგ, პარასკევს, შუადღეს შედგა. საინფორმაციო სააგენტო DPA-ს ცნობით, სატელეფონო საუბარი ერთ საათს გაგრძელდა.

