“მეგობარი აქტის” მიზანია ქართველი ხალხის მხარდაჭერა ქვეყნის ისტორიის ამ გარდამტეხ მომენტში – ჰელსინკის კომისია

ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში მოქმედი ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კომისია, ე.წ. ჰელსინკის კომისიის სოციალურ ქსელში ქართველი ხალხის მხარდამჭერ პოსტს აზიარებს.

“ამერიკელი ხალხი ქართველების გვერდით დგას მაშინ, როცა ისინი მუშაობენ თავიანთი დემოკრატიული მისწრაფებების შესრულებაზე. “მეგობარი აქტი” შექმნილია იმისთვის, რომ გადამწყვეტი მხარდაჭერა გაუწიოს ქართველ ხალხს მათი ქვეყნის ისტორიის ამ გარდამტეხ მომენტში. მოუთმენლად ველოდებით მის გატარებას [თეთრ] სახლში”, – წერია ჰელსინკის კომისიის განცხადებაში.

The American people stand with Georgians as they work to realize their democratic aspirations.

The MEGOBARI Act is designed to provide crucial support to the Georgian people at this inflection point in their country’s history. We look forward to its passage in the House.

🇺🇸🤝🇬🇪

— U.S. Helsinki Commission (@HelsinkiComm) September 8, 2024