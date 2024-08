ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე ხანძარი იყო

კვირას, 11 აგვისტოს ხანძარი იყო ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (IAEA) ინფორმაციით, მთელი საღამოს განმავლობაში ისმოდა აფეთქებების ხმა, მოგვიანებით კი სააგენტოს ექსპერტებმა შეამჩნიეს მუქი კვამლი. მათივე ვარაუდით, აფეთქების მიზეზი გახდა დრონით თავდასხმა.

IAEA-ს განცხადებით, ამ ეტაპზე არ არსებობს ბირთვულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რამენაირი საფრთხე.

ხანძრის ამსახველი ვიდეო უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გამოაქვეყნა. ის აფეთქებაში რუსეთს ადანაშაულებს.

“ნიკოპოლიდან დავაფიქსირეთ, რომ რუსმა ოკუპანტებმა ხანძარი გააჩინეს ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე. ამ ეტაპზე რადიაციის დონე ნორმაშია. თუმცა იქამდე, სანამ რუსი ტერორისტები აკონტროლებენ ატომურ ელექტროსადგურს, სიტუაცია არ არის და ვერ იქნება ნორმაში”, – წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the… pic.twitter.com/TQUi3BJg4J

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2024