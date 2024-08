კობახიძე ჯინ შაჰინსა და მაიკ ტერნერს შეხვდა

პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძემ ამერიკელ სენატორს, ჯინ შაჰინსა და კონგრესმენ მაკ ტერნერს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ საუბარ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების პერსპექტივებს შეეხებოდა.

“საინტერესო შეხვედრა მქონდა აშშ-ის სენატორ ჯინ შაჰინთან და კონგრესმენ მაიკ ტერნერთან, სადაც საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები განვიხილეთ. კიდევ ერთხელ აღვნიშნე საქართველოს მზადყოფნა ჩვენი ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის განახლებისა და გადატვირთვისთვის, რათა გავაძლიეროთ ორმხრივი კავშირები და ხელი შევუწყოთ მეტ განვითარებას, კეთილდღეობას, მშვიდობასა და უსაფრთხოებას რეგიონში და მის ფარგლებს გარეთ”, – წერს კობახიძე.

Had an engaging meeting with @SenatorShaheen and 🇺🇸 Congressman @RepMikeTurner, where we discussed current 🇬🇪-🇺🇸 developments. I reiterated Georgia’s readiness to restart and reload our relations and cooperation in order to strengthen bilateral ties and promote greater… pic.twitter.com/25sa3ruIn2

