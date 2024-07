ევროკავშირმა უკრაინას გაყინული რუსული აქტივებიდან €1.5 მილიარდი გადაურიცხა

ევროკომისიის პრეზიდენტის, ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, ევროკავშირმა უკრაინას გაყინული რუსული აქტივებიდან 1.5 მილიარდი ევრო გადაურიცხა თავდაცვისა და აღდგენისთვის.

როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტი წერს, ევროკავშირი უკრაინის გვერდითაა:

„დღეს ჩვენ გადავურიცხეთ უკრაინას 1.5 მილიარდი ევრო გაყინული რუსული აქტივებიდან თავდაცვისა და რეკონსტრუქციის მიზნით. არ არსებობს უკეთესი სიმბოლო ან უკეთესი გამოყენება კრემლის ფულის, ვიდრე ევროპისა და უკრაინის უსაფრთხო ადგილად ქცევა საცხოვრებლად“ ,— დაწერა ფონ დერ ლაიენმა

The EU stands with Ukraine.

Today we transfer €1.5 billion in proceeds from immobilised Russian assets to the defence and reconstruction of Ukraine.

There is no better symbol or use for the Kremlin’s money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. pic.twitter.com/keDyf9Dzzd

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 26, 2024