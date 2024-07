რის შესახებ ისაუბრეს ზელენსკიმ და ორბანმა კიევში

უკრაინა და უნგრეთი შეთანხმდნენ, იმუშაონ ორმხრივ ხელშეკრულებაზე, რომელიც ორ ქვეყანას შორის არსებულ პრობლემებს გადაჭრის.

„ჩვენ გვინდა, გავაუმჯობესოთ ურთიერთობები ჩვენს ქვეყნებს შორის, ხელი მოვაწეროთ ისეთივე ყოვლისმომცველ თანამშრომლობის შეთანხმებას უკრაინასთან, როგორიც უნგრეთს აქვს სხვა მეზობლებთან“, — განაცხადა ვიქტორ ორბანმა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის შემდეგ.

2012 წლის შემდეგ პირველად, ვიქტორ ორბანი კიევში დღეს დილით, დაუანონსებელი ვიზიტით ჩავიდა.

უნგრეთი, რომელიც მუდმივად წინაღობებს უქმნის უკრაინის ფინანსურ დახმარებას და შემდგომ წინსვლას ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში, პირველ ივლისს როტაციის წესით გახდა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე წლის ბოლომდე.

„ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობის ფარგლებში, პირველმა მოგზაურობამ წამიყვანა კიევში, რადგან მშვიდობის საკითხი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ მთლიანად ევროპის უსაფრთხოებისთვის“, — დაწერა ვიქტორ ორბანმა X-ზე.

In the framework of the Presidency of the Council of the European Union, my first trip took me to Kyiv today, as the issue of peace is important not only for the security of Ukraine, but for the security of Europe as a whole. #HU24EU @ZelenskyyUa pic.twitter.com/P35J04At7B

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 2, 2024