იოზვიაკი: ბრიუსელში საქართველოზე დებატები შედგა, მოსალოდნელია ევროკავშირის და ევროკომისიის განცხადებები

რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორის, რიკარდ იოზვიაკის ცნობით, საქართველოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით ბრიუსელში ელჩების დონეზე დებატები შედგა.

ამის შესახებ ჟურნალისტი X-ზე წერს. მისი თქმით, 26-მა ქვეყანამ შეშფოთება გამოთქვა. ხოლო უნგრეთს დებატებში მონაწილეობა არ მიუღია.

“შესაძლოა გამოქვეყნდეს განცხადება ევროკავშირის მხრიდან და ასევე განახლებული შეფასება კომისიისგან იმის თაობაზე, თუ რა მიმართებაშია უცხოური აგენტების შესახებ კანონი ევროკავშირში გაწევრების კრიტერიუმებთან”, – წერს იოზვიაკი.

