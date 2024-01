პოლონელმა მოჭადრაკემ პუტინისტ მოწინააღმდეგეს ხელი არ ჩამოართვა

პოლონელმა მოჭადრაკემ იან კშიშტოფ დუდამ პუტინისტ მოწინააღმდეგეს ხელი არ ჩამოართვა.

სწრაფი ჭადრაკის მსოფლიო ჩემპიონატში, რომელიც 26-28 დეკემბერს გაიმართა სამარყანდში, პირველ წრეში ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ პოლონელი და რუსი დიდოსტატები: იან კშიშტოფ დუდა და დენის ხისმატულინი. სწორედ აქ, თამაშის დაწყებამდე, ტრადიციულ ხელის ჩამორთმევაზე პოლონელმა მოჭადრაკემ უარი უთხრა რუს სპორტსმენს.

Polish chess grandmaster Jan-Krzysztof Duda refused to shake the hand of Russian chess grandmaster Denis Khismatullin at the World Rapid Chess Championship.

Khismatullin is a fervent supporter of Putin, the war against Ukraine, and has visited Russian army positions several… pic.twitter.com/FIGP1DKMri

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 2, 2024