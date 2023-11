ივან ლინსი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი გრემის ნომინანტია

თბილისის სიმფონიური ორკესტრთან ერთად ჩაწერილი ივან ლინსის ალბომი – „My Heart Speaks” მოხვდა გრემის 66-ე დაჯილდოების ნომინანტთა მოკლე სიაში. ალბომი ჯილდოზე წარდგენილია ნომინაციაში – „საუკეთესო ლათინო ჯაზ ალბომი” (Best Latin Jazz Album).

Congratulations 66th #GRAMMYs Best Latin Jazz Album nominees: @4elianeelias; @ivanlinsoficial with The Tblisi Symphony Orchestra; @bobbysanabria Multiverse Big Band; Luciana Souza & Trio Corrente; and @miguelzenon & @lperdomomusic. Watch live: https://t.co/zovEzgeZPG pic.twitter.com/JvCtvK83Vg

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 10, 2023