პარტნიორები ვაშინგტონიდან არ მიიღებენ თქვენს აზრს, რომ ისინი ტყუიან – კელი პაპუაშვილს 

საქართველოში აშშ-ს ყოფილმა ელჩმა, იან კელიმ პარლამენტის თავმჯდომარეს, შალვა პაპუაშვილს მიუთითა, რომ პარტნიორები ვაშინგტონიდან არ მიიღებენ აზრს, რომ ისინი ტყუიან. ასე გამოეხმაურა ის პაპუაშვილის განცხადებას, რომ აშშ არ ასაჯაროებს მტკიცებულებებს ყოფილი გენერალური პროკურორის, ოთარ ფარცხალაძის დასანქცირების მიზეზების შესახებ.

“თქვენ კარგად იცით, რატომ არ გასაჯაროვდა მტკიცებულებები მის [ოთარ ფარცხალაძის] წინააღმდეგ უსაფრთხო არხებს მიღმა. თქვენი “სტრატეგიული პარტნიორები” ვაშინგტონში არ მიიღებენ თქვენ აზრს, რომ ისინი ტყუიან. თუმცა, შეიძლება არც გაღელვებთ ეს”, – წერს იან კელი პლატფორმა X-ზე.

You know damn well why the evidence against him hasn’t been shared outside secure channels. Your “strategic partners” in Washington won’t appreciate your suggestion that they’re lying. But maybe you don’t care. https://t.co/1NzczGC998

