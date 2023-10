კაიროს სამშვიდობო სამიტზე შარლ მიშელი მაჰმუდ აბასს შეხვდა

კაიროს სამშვიდობო სამიტზე, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, შარლ მიშელი პალესტინის პრეზიდენტს, მაჰმდ აბასს შეხვდა.

“არ არსებობს ალტერნატივა გარდა მშვიდობისა, რომელიც, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს გადაწყვეტს. ევროკავშირი გააგრძელებს საკუთარი წვლილის შეტანას ამაში”, – განაცხადა მიშელმა აბასთან შეხვედრის შემდეგ.

შარლ მიშელის თქმით, ახლო აღმოსავლეთში განვითრებული მოვლენები გაერთიანებულ ძალისხმევას მოითხოვს. მისივე თქმით, რეგიონში მოვლენების ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად, მნიშვნელოვანია ყველა ჩართულ მხარესთან პარტნიორობა.

It is our duty to work together to avoid regional escalation, contain the conflict, and put an end to the cycle of violence.

We need to make every effort to move towards a lasting solution based on the two-state solution. @JosepBorrellF @MargSchinas #CairoSummitForPeace pic.twitter.com/2Nf83DMii5

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 21, 2023