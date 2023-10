“ქართული ოცნების” სამარცხვინო ქმედებების მიუხედავად, იმედია, მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს – გახარია

პარტია “საქართველოსთვის” დამფუძნებელი, გიორგი გახარია იმედს გამოთქვამს, რომ “მმართველი პარტიის სამარცხვინო ქმედებების მიუხედავად” მივიღებთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს. ასე გამოეხმაურა ყოფილი პრემიერმინისტრი აშშ-ევროკავშირის ერთობლივ განცხადებას საქართველოს ევროპული პერსპექტივის მხარდაჭერის შესახებ.

“მადლობას ვუხდით ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს – ევროკავშირსა და აშშ-ს, ერთობლივ სამიტზე გამოხატული მხარდაჭერისთვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და ევროპული პერსპექტივის მიმართ. იმედია, მმართველი პარტიის სამარცხვინო ქმედებების მიუხედავად, რომ ძირი გამოუთხაროს საქართველოს ევროპულ მომავალს, კანდიდატის სტატუსს მივიღებთ”, – წერს გახარია პლატფორმა X-ზე.

We thank our strategic partners – EU 🇪🇺& US 🇺🇸 @EUinGeorgia @usingeo for their commitment to #Georgia‘s 🇬🇪 territorial integrity, sovereignty & it’s #European perspective expressed at the EU-US summit joint statement. Remain hopeful that we will advance our European integration…

