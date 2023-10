ნეთანიაჰუ: ღაზაში, საავადმყოფოს ბარბაროსი ტერორისტები დაესხნენ თავს

ისრაელის პრემიერ-მინისტრი, ბენიამინ ნეთანიაჰუ ღაზის საავადმყოფოზე თავდასხმაში “ჰამასს” ადანაშაულებს.

“მთელმა მსოფლიომ უნდა იცოდეს: ღაზაში საავადმყოფოს ბარბაროსი ტერორისტები დაესხნენ თავს და არა ისრაელის თავდაცვის ძალები. ისინი, ვინც სასტიკად მოკლა ჩვენი შვილები, კლავენ საკუთარ შვილებსაც”, – წერს ნეთანიაჰუ.

The entire world should know: It was barbaric terrorists in Gaza that attacked the hospital in Gaza, and not the IDF.

Those who brutally murdered our children also murder their own children.

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 17, 2023