პოლონეთში საქართველოს მოქალაქეები დააკავეს – მათ არასრულწლოვნების მიმართ შეუსაბამო ქმედებებში ადანაშაულებენ

პოლონეთის ქალაქ ბიტომში საქართველოს მოქალაქეები დააკავეს. კონკრეტულად რა მუხლით წარუდგენენ მათ ბრალს, დღეს გადაწყდება.

პოლიციის ცნობით, დაკავებულებები საცურაო აუზთან 11-13 წლის არასრულწლოვნების მიმართ „შეუსაბამო ქმედებებში“ დაადანაშაულეს – კერძოდ, არასრულწლოვანი გოგოს თქმით, ერთ-ერთმა დაკავებულმა სცადა, მას აკიდებოდა. ამავეში ადანაშაულებს მას აუზში მყოფი ორი სხვა არასრულწლოვანი. „ვიზეგრადის“ ინფორმაციით, დაკავებულები დაადანაშაულეს ბავშვების სექსუალურად შევიწროვებაში.

აუზის დაცვამ დააკავა ბრალდებულები, თუმცა ადგილზე შეკრებილი მოქალაქეები ცდილობდნენ, „თავად აღესრულებინათ სამართალი“, იტყობინება ადგილობრივი მედია. მათ დასაშლელად და ბრალდებულთა დასაკავებლად პოლიციას სპეციალური ზომების გამოყენება მოუწია.

Polish riot police had to intervene at a swimming pool in Bytom y-day to stop around 60 men from attacking 4 migrants suspected of having sexually assaulted underage girls at the pool

The arrested men, aged 18-41, were sheltered in a building before being led out to a police van pic.twitter.com/wMeJ5CfF5O

