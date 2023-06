შოიგუ პირველად გამოჩნდა პრიგოჟინის ამბოხის შემდეგ [ვიდეო]

რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს კადრები დასავლეთის ჯარების სამეთაურო პუნქტში. ეს შოიგუს პირველი საჯარო გამოჩენაა ამბოხის მცდელობის შემდეგ.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შოიგუმ მოისმინა ჯგუფის მეთაურის ევგენი ნიკიფოროვის მოხსენება და ასევე გამართა შეხვედრა ჯგუფის მეთაურთან, სადაც მან აღნიშნა „მტრის სამხედრო აღჭურვილობის იდენტიფიცირებისა და განადგურების მაღალი ეფექტურობა“.

The Russian Ministry of Defense has released Footage that is claimed to show current Defense Minister, Sergei Shoigu at a Forward-Command Center near the Frontline in the West; this Footage comes as Rumors continue to swirl that Shoigu is now being Investigated, and possibly… pic.twitter.com/xeuW3dFhG1

