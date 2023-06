პაპუაშვილი კახოვკის ჰესის აფეთქებას ტვიტერზე ეხმაურება

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ეხმაურება კახოვკის ჰესის აფეთქებას.

განცხადებაში, რომელიც პაპუაშვილმა ტვიტერზე გაავრცელა ასევე მონიშნულია უკრაინის უმაღლესი რადას თავმჯდომარე, რუსლან სტეფანჩუკი.

„დნიპროზე კახოვკის ჰესის აფეთქება უკრაინაში რუსეთის ომის კიდევ ერთი უპასუხისმგებლო და კატასტროფული შედეგია. რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს ეს სისასტიკე, რომელიც არ ცნობს საზღვრებსა და უარყოფითად ზემოქმედებს ყველაზე – როგორც რეგიონში, ასევე მის მიღმა,“ – ამბობს პაპუაშვილი და მოუწოდებს ევროკავშირსა და სხვებს, რათა კატასტროფის შედეგების შემსუბუქებაში ჩაერთონ.

The destruction of the Kakhovka HPP dam on the Dnipro is yet another irresponsible act with catastrophic consequences of the Russian war against Ukraine. Russia must end the brutality that has no borders and negatively influences everybody in the region and beyond. We call on the…

