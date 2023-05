“ძალიან თამამი და ძლიერი განცხადება” — კალიურანდი 26 მაისს ზურაბიშვილის გამოსვლაზე

ევროპარლამენტარი მარინა კალიურანდი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს პრეზიდენტის, სალომე ზურაბიშვილის მიმართვას დადებითად აფასებს და აცხადებს, რომ მოუთმენლად ელის ზურაბიშვილს ევროპარლამენტში. ამის შესახებ განცხადება მან გუშინ, 28 მაისს ტვიტერზე გააკეთა.

“პრეზიდენტის ძალიან თამამი და ძლიერი განცხადება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე. მოუთმენლად ველი პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მოსმენას მომავალ კვირას ბრიუსელში, ევროპარლამენტში”, — წერს ევროპარლამენტარი.

Very bold and strong statement by president @Zourabichvili_S on #Georgia 🇬🇪 Independence Day. Looking forward to listening to president Zourabichvili next week in Brussels @Europarl_EN at #EPlenary 🇪🇺https://t.co/bVrLI8gpH4

