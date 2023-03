საჩუქარი რუსეთისთვის – ჰელსინკის კომისია რუსულ კანონზე

„თვითნებური საჩუქარი რუსეთს“ – ასე აფასებს ჰელსინკის კომისია „ხალხის ძალის“ ინიციირებულ კანონპროექტებს უცხოეთის აგენტების შესახებ.

საუბარია „უცხოური გავლენის აგენტების“ შესახებ რუსული კანონის ანალოგზე, რომელიც როგორც ევროკავშირის არაერთი განცხადებიდან დასტურდება, წინააღმდეგობაში მოვა კანდიდატის სტატუსისთვის საჭირო 12-პუნქტიან პირობასთან.

„უცხოური აგენტების შესახებ წარმოდგენილი კანონი არის თავდასხმა ქვეყნის შესუსტებულ დემოკრატიაზე, ეს არის თვითნებური საჩუქარი რუსეთისთვის და პირდაპირი გამოწვევა საქართველოს მოქალაქეთა მყარ ევრო-ატლანტიკურ არჩევანისთვის. ის არცერთ ასპექტში არ ჰგავს FARA-ს“, – წერს ჰელსინკის კომისია, აშშ-ის დამოუკიდებელი სამთავრობო სააგენტო, რომელსაც ევალება ევროპაში ადამიანის უფლებებისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა.

The proposed foreign agent law in #Georgia is an assault on the country’s weakening democracy, a deliberate gift to #Russia, and a direct challenge to the Georgian people’s consistent Euro-Atlantic choice. It does not resemble #FARA in any way. pic.twitter.com/6NUPBdDiZg

