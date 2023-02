ეუთოს სესია მრავალმა დელეგატმა, მათ შორის საქართველოს დელეგაციამ, რუსეთისადმი პროტესტის ნიშნად დატოვა

ევროპის უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ორგანიზაციის [OSCE) საპარლამენტო ასამბლეის სესია დელეგატთა დიდმა ნაწილმა შეხვედრაში რუსეთის მონაწილეობის გამო, პროტესტის ნიშნად დატოვა. მათ შორის საქართველოს დელეგაციაც იყო.

სესიაზე, რომელიც რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი ომის წლისთავზე, ვენაში იმართება, რუსეთის წარმომადგენელთა დასწრება არაერთგზის გააკრიტიკეს. ამის გამო, უკრაინელმა და ლიეტუველმა დელეგატებმა პროცესს თავშივე ბოიკოტი გამოუცხადეს.

მრავალმა დელეგატმა, რომლებიც შეხვედრაზე მივიდნენ, პროტესტი რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლის გამოსვლისას დააფიქსირეს: იმ დროს, როცა დელეგაციის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმირ დჟარბანოვი სიტყვისთვის ემზადებოდა, სესიის მრავალმა მონაწილემ დარბაზი დატოვა.

ამასთან, დარბაზში გადაღებულ კადრებში ჩანს ბელარუსის წარმომადგენლის, ანდრეი სავინიუხის გამოსვლის მომენტი, როცა ორმა დელეგატმა მის ზურგს უკან უკრაინის დროშა ააფრიალა.

მათ შორის, ვინც სესიაზე რუსეთის ყოფნა გააპროტესტეს, ლატვიელი დელეგატი, რიჰარდს კოლსი იყო. მან თქვა:

“ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ვიცავთ ჩვენს პრინციპებსა და ღირებულებებს. ასე არ არის. ამ ოთახში ზის სპილო, სახელად რუსეთის ფედერაციის დელეგაცია.

მოწმე რომ ვიყო და ვინმემ მკითხოს, თუ ვინ არის ომის დამნაშავე, ამ ოთახში, უკანა სკამებისაკენ მივუთითებდი. ეს უბრალოდ სირცხვილია. სირცხვილია, რომ ეს დელეგაცია აქ არის: სანქცირებული პირებისაგან შემდგარი დელეგაცია, რომელთაც დამოუკიდებელი ქვეყნის ტერიტორიების ანექსიის სასარგებლოდ მისცეს ხმა: დონბასის, ხერსონის, ზაპოროჟიესა და ლუგანსკის.

ეს ინსტიტუცია ამ პრინციპების დაცვის გარანტიას იძლეოდა. ჩვენ კი ისე ვსხედვართ, თითქოს არაფერი მომხდარა!” — დასძინა დელეგატმა, რომელმაც ასე დაასრულა თავისი სიტყვა:

“გამოვიყენებ მომენტს – და წინასწარ ბოდიშს ვიხდი, ბატონო თავმჯდომარევ. მე გადავცემ გზავნილს ამ ოთახში მჯდომ რუსეთის დელეგაციას და მოვიყვან უკრაინელი მესაზღვრეების ციტატას: რუსულო სამხედრო ხომალდო, იდი ნახუი!”.

To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN

— Rihards Kols (@RihardsKols) February 23, 2023