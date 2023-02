“გულისამაჩუყებელია სომხეთის მხარდაჭერა თურქეთისადმი” – კლაარი

სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი ტოივო კლაარი გამოეხმაურა სომხეთის მიერ თურქეთის დახმარების საკითხს ტვიტერზე.

“თურქეთში მომხდარი ასეთი დიდი ტრაგედიის პირობებში, გულისამაჩუყებელია მეზობელი სომხეთისთვის მხარდაჭერის ხილვა და თანმდევი დადებითი რეაქციები მასზე”.

In the face of so much tragedy in 🇹🇷it is heartwarming to see the support that it’s neighbour 🇦🇲has provided and the positive response this has engendered. pic.twitter.com/GHhkmCGMmC

