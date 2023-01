თქვენი გამარჯვება, ჩვენი გამარჯვება იქნება – ზურაბიშვილი ზელენსკის დაბადების დღეს ულოცავს

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის დაბადების დღეს ულოცავს.

„ბატონო პრეზიდენტო, გილოცავთ დაბადების დღეს და გისურვებთ, რომ მომავალი დაბადების დღე თავისუფალ და გაერთიანებულ უკრაინაში გეზეიმოთ!

გისურვებთ სიძლიერესა და გამძლეობას თავისუფლებისა და სუვერენიტეტისათვის ამ დაუღალავ ბრძოლაში!

თქვენი გამარჯვება, ჩვენი გამარჯვება იქნება! დიდება უკრაინას!“, – წერს ზურაბიშვილი ტვიტერზე.

З Днем народження @ZelenskyyUa

May you celebrate your next birthday in a free and united Ukraine.

I wish you strength and resilience in this relentless fight for freedom and sovereignty!

Your victory will be our victory!#SlavaUkraini pic.twitter.com/FHUM4lKQPe

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) January 25, 2023