ვეთანხმები პრეზიდენტს, ამიტომ, იმედი მაქვს, გვარამიას შეიწყალებს – იუკნევიჩიანე

ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე ეხმიანება საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ქვეყანას არ აქვს ფუფუნება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსზე უარი მეორედ მიიღოს.

ევროპარლამენტარის თქმით, ის საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს სრულად ეთანხმება და იმედოვნებს, რომ ზურაბიშვილი „მთავარი არხის“ დამფუძნებელსა და დირექტორს, ნიკა გვარამიას შეიწყალებს.

ამასთან, იუკნევიჩიანე ზურაბიშვილს ახსენებს, რომ ევროპარლამენტარებმა გვარამის შეწყალების თხოვნით წერილი მას ჯერ კიდევ 2022 წლის ნოემბერში გაუგზავნეს.

„მე სრულად ვეთანხმები პრეზიდენტს. ამიტომ, იმედი მაქვს, ის შეიწყალებს ნიკა გვარამიას. ამის შესახებ პრეზიდენტს წერილი ევროპარლამენტარებმა გასული წლის ნოემბერში გაუგზავნეს.

საქართველო ევროპაა, მაგრამ საქართველოს ევროპული გზა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ქვეყანაში პოლიტიზებული მართლმსაჯულების გამო“, – დაწერა ტვიტერზე ევროპარლამენტარმა.

I fully agree with President @Zourabichvili_S. Therefore, I hope the President will pardon @NikaGvaramia, journalist and CEO of @MtavariChannel. Already last November MEPs have sent a letter to the President asking that. 1/2

— Rasa Juknevičienė (@RJukneviciene) January 18, 2023