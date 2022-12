დაკეტილი მაღაზიები: მასობრივი გაფიცვის I დღე ირანში

მასობრივი გაფიცვისკენ მოწოდებების შემდეგ, 5 დეკემბერს, ირანის რიგ ქალაქებში მრავალი მაღაზია დაიკეტა. 3-დღიანი გაფიცვა დაიგეგმა რეჟიმის საწინააღმდეგო პროტესტის ფარგლებში, რომელიც მესამე თვეა, მიმდინარეობს.

ვიდეოების მიხედვით, მაღაზიები დაკეტილი იყო თეირანის ბაზარში, ისევე როგორც სხვა დიდ ქალაქებში, მათ შორის, თავრიზში, მეშჰედში, ისპაანსა და შირაზში.

პროტესტი ირანში სექტემბერში, ე.წ. მორალის პოლიციის მიერ ჰიჯაბთან და სხვა სამოსთან დაკავშირებული კანონის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული მაჰსა ამინის დაღუპვის შემდეგ დაიწყო.

უფლებადამცველთა ცნობით, 22 წლის ქურთი ქალი პოლიციაში ცემის შედეგად გარდაიცვალა, ირანის ხელისუფლება კი მომხდარის მიზეზად ჯანმრთელობის გაუარესებას ასახელებს.

დემონსტრაციები, რომლებმაც მალევე შეიძინა მთლიანად ისლამური რესპუბლიკისა და მისი ხელმძღვანელობის საწინააღმდეგო სახე, ხელისუფლების რეპრესიების მიუხედავად, არ წყდება.

გასულ დღეებში აქტივისტები მრავალგზის ავრცელებდნენ პროტესტისა და მასობრივი გაფიცვისკენ მოწოდებებს 5, 6 და 7 დეკემბრისთვის.

სოციალურ მედიაში გამოქვეყნებული მიმართვები, Reuters-ის მიხედვით, შეიცავს მოწოდებებსაც თეირანის ცენტრალურ, აზადის მოედანზე შეკრებისკენ 7 დეკემბერს.

The Guardian-ის მიხედვით, მაღაზიების მეპატრონეები და ტრაილერების მძღოლები 5 დეკემბრის გაფიცვას თითქმის 40 ქალაქში შეუერთდნენ.

უფლებადამცველი ჯგუფის, Hengaw-ის მიხედვით, გაფიცვას 19 ქალაქი შეუერთდა ირანის დასავლეთით, სადაც ქვეყნის ქურთი მოსახლეობის უმრავლესობა ცხოვრობს.

#Shiraz is on strikes and shops are closed, videos from #Isfahan,#Kermanshah,#Tehran and tens of other cities show a nationwide strike continues in #Iran

Internet is clowning down in many parts of #Iran by the government to prevent news coming out. #MahsaAmini #IranRevolution pic.twitter.com/9qjPjkq8tE

— Sima Sabet | سیما ثابت (@Sima_Sabet) December 5, 2022