გერმანიაში კლიმატის აქტივისტებმა კლოდ მონეს ტილოს კარტოფილის პიურე შეასხეს

გერმანიაში კლიმატის აქტივისტებმა კლოდ მონეს ტილოს კარტოფილის პიურე ესროლეს. როგორც The Guardian წერს, შემთხვევა კვირას, პოტსდამის მუზეუმში მოხდა. როგორც გამოცემა წერს, „თივის ზვინებისთვის“ კარტოფილის სროლის შემდეგ აქტივისტებმა ხელები კედელზე მიიწებეს და განცხადება გააკეთეს.

კლიმატის აქტივისტების განცხადებით, სამყარო კლიმატური კატასტროფის წინაშე დგას და წარმოდგენა ერთგვარი „გამოსაფხიზლებელი სიგნალია“:

„ჩვენ კლიმატის კატასტროფის წინაშე ვართ და თქვენ ტომატის სოუსისა და კარტოფილის პიურის ნახატებზე შესხმაზე ღელავთ? იცით, მე რისი მეშინია? მეშინია, რადგან მეცნიერები გვეუბნებიან, რომ 2050 წლისთვის ოჯახებს ვეღარ გამოვკვებავთ. აუცილებელია ნახატების კარტოფილით დასვრა, რომ მოგვისმინოთ? ექნება მათ რაიმე ღირებულება, როცა საკვებისთვის ბრძოლას დავიწყებთ?“ — განაცხადეს აქტივისტებმა ტილოს დაზიანების შემდეგ.

NEW – Mashed potato attack on $110 million Monet painting in Germany.pic.twitter.com/dK8YCB2F1C

— Disclose.tv (@disclosetv) October 23, 2022