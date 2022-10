ირანში სამთავრობო ტელევიზია ხამენეის მიმართვისას, სავარაუდოდ, დაჰაკეს

ირანის სახელმწიფო მაუწყებლის პირდაპირი ეთერი 8 ოქტომბერს, სავარაუდოდ, დაჰაკეს. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს.

გამოცემის ცნობით, ახალი ამბების გამოშვების მიმდინარეობისას, როდესაც ირანის სულიერ ლიდერ ალი ხამენეის სიტყვით გამოსვლა გადიოდა ეთერში, ეკრანი დაფარა საპროტესტო ბანერმა წარწერით: “ჩვენი ახალგაზრდების სისხლი თქვენი თითებიდან ჟონავს”.

ბანერზე ასევე გამოსახული იყო ალი ხამენეი, რომელსაც გრაფიკულ ვიდეოში ვირტუალური ცეცხლი ეკიდა, თავთან კი იარაღის სამიზნე ჰქონდა მიმართული. ამავე ბანერზე ჩანდა მაჰსა ამინისა და მიმდინარე საპროტესტო აქციებისას მოკლული სამი ქალის ფოტოები.ასევე იყო წარწერა: “შემოგვიერთდი და ხმა აიმაღლე”.

BREAKING: Islamic Republic’s state-owned TV network hacked during a Khamenei address and the message: “The blood of our youth is dripping from your fingers.” Another message displayed: Rise up and Join Us.#مهسا_امینی#MahsaAmini pic.twitter.com/GliPMHUgJo

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 8, 2022