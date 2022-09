სარკაზმი და ირონია იყო — კობახიძე პლებისციტზე საკუთარ განცხადებაზე

„რეალირად სარკაზმი იყო, ბუნებრივია, ამ განცხადებაში. მცირე ირონიაც, შეიძლება“, — თქვა „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ მეორე ფრონტის გახსნის საკითხზე პლებისციტის ჩატარების შესახებ საკუთარი განცხადების განმარტებისას.

თუმცა, კობახიძის თქმით, გასათვალისწინებელია მთელი რიგი ფაქტორები, შესაძლო შედეგების გათვალისწინებით.

მისი თქმით, დეოკუპაციის და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის განხილვისას ღირებულებებიც მნივნელოვანია.

„როდესაც ღირებულებით ჭრილში არ მოგვწონს და შეშფოთებულები ვართ, რომ რუსები ესვრიან უკრაინელებს, ზუსტად ამ ჭრილში უნდა განვიხილოთ ასეთი თეორიული ვერსია, რომ ქართველი ესვრის აფხაზს და ქართველი ესვრის ოსს“, — დასძინა კობახიძემ.

„ჩვენ შეგვიძლია, ჩავატაროთ გამოკითხვა, პლებისციტი, ხალხს უნდა თუ არა, რომ საქართველოში გაიხსნას მეორე ფრონტი. რასაც იტყვის ხალხი, იმას შეიძლება გავყვეთ, ვნახოთ“, — განაცხადა „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ 13 სექტემბერს, კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა რა უკრაინის ხელისუფლების მაღალჩინოსნები სამხედრო კონფლიქტში საქართველოს ჩართვის განზრახვაში.

კობახიძის განცხადებამ დაბნეულობა გამოიწვია საქართველოს ფარგლებს გარეთ. რუსულ და უკრაინულ მედიაში, Twitter-ზე და ტელეგრამ არხებში კობახიძის განცხადება გაშუქდა ისე, რომ საქართველომ რუსეთთან ომის შესახებ პლებისციტის ჩატარებას განიხილავს.

#Georgia allows the possibility of a referendum on opening a “second front” against #Russia, stated Irakli #Kobakhidze, head of the ruling #Georgian Dream party.

He promised that the authorities “will act as the people say.” pic.twitter.com/ZvTRES3yJ2

— NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2022